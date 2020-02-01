Объявлена столица «Тотального диктанта» 2020 года

Главную площадку для тех, кто захочет проверить свои знания русского языка, организаторы планируют разместить в Государственном Эрмитаже. Там смогут собраться 500 человек.

4 апреля в выбранной столице акции писатель Андрей Геласимов продиктует участникам отрывок из своих произведений. Также Петербург станет конечной точкой «Тотального путешествия» — автопробега, который стартует в марте в Таллине.

Кроме того, петербургская команда диктанта предложила провести в городе шествие за грамотность. Оно должно состояться 1 апреля.

«Тотальный диктант» организовали студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2004–2017 годах импровизированный экзамен принимал Новосибирск, в 2018 году столицей проекта был Владивосток, в 2019 году — Таллин.

В 2019 году диктант прошел в 81 стране, его написали более 236 тысяч человек.

Автор нынешнего «Тотального диктанта» — Андрей Геласимов — лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги».