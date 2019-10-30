Писатель Гелисимов напишет текст «Тотального диктанта» 2020 года

Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец во время пресс-конференции объявила автора текста всемирной акции в 2020 году.

«Автор «Тотального диктанта“-2020 — Андрей Геласимов», — объявила она.

Андрей Геласимов — русский писатель и педагог. Он рассказал, что текст будет посвящен русскому философу и изобретателю Константину Циолковскому. В свою очередь, главный редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Владимир Пахомов предупредил, что в следующем году в тексте будет большое количество приставок на «З» и «С».

Всемирную акцию проверки грамотности «Тотальный диктант» в следующем году проведут 4 апреля. Предположительно, все работы проверят к 20 апреля. Новую столицу акции объявят 1 февраля, а регистрация начнется 24 марта.