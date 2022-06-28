Россия адаптирует образовательную программу под школьников из освобожденных территорий Украины

Школьников из ЛДНР и освобожденных территорий Украины будут учить по обновленной программе. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова опубликовали на сайте «Единой России».

Обновленную программу доработают к 1 сентября. Ее авторами выступят «Единая Россия» и Минпросвещения. Им помогут учителя, в том числе из Мелитополя и Бердянска.

Цель обновления программы — повысить качество образования и участь пожелания школьников, которые учатся на освобожденных территориях Украины.

«Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов — это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру, нельзя запретить русскую литературу», — сказал Кравцов.

Для обучения детей на освобожденных территориях Украины проводится переквалификация учителей. По словам Кравцова, соответствующие курс уже прошли несколько тысяч школьных преподавателей.

Также он отметил, что учебный год начнется для этих детей вовремя — 1 сентября. Кравцов подчеркнул, что речи о переносе даже не идет.