Образование 16 марта 2023, 12:03 Новый учебник истории с разделом о спецоперации выпустят к 1 сентября Глава Минпросвещения Кравцов: учебник истории с разделом об СВО выпустят к 1 сентября РИА «Новости»

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Новый учебник истории России с разделом о проведении специальной военной операции старшеклассники получат в 2023/2024 учебном году. Министр просвещения Сергей Кравцов сказал об этом ТАСС.

«Идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов», — заявил он.

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Сергей Кравцов ранее анонсировал выход учебного пособия. По его словам, в школьную программу преподавания истории уже включили раздел о целях проведения спецоперации. Новый учебник объединит всеобщую историю страны, авторы включат в него подробное описание причин и задач кампании. Министр сказал, что он поступит в школы к новому учебному году, тогда же учителя повысят квалификацию.

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Учебник должен пройти апробацию, предупредили в пресс-службе Минпросвещения. Массово по нему начнут заниматься с 2024/2025 учебного года.