25 января 2023, 13:27
Учебник для старших классов с разделом о спецоперации подготовят уже в марте
Глава Минпросвещения Кравцов: новый учебник истории с разделом об СВО подготовят в марте
Новый учебник истории для старших классов с разделом о спецоперации будет готов уже в марте 2023 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопрос из зала после лекции о суверенной системе образования. Выступление в МГОУ было приурочено к Дню студенчества.
Вопрос о том, когда в российских учебниках появится информация о спецоперации, задал победитель конкурса «Учитель года России — 2022» Дмитрий Лутовинов, педагог из Московской области.«У нас этот раздел уже в программе есть, с целями и задачами [СВО]. Сегодня разрабатывается новый учебник истории, объединяющий всеобщую историю Российской Федерации, где подробно будут описаны и причины, и задачи. Учебник будет готов уже в марте для старших классов», — ответил Сергей Кравцов.
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Министр просвещения выразил надежду на то, что уже со следующего года им смогут воспользоваться в школах и пройдет повышение квалификации учителей.
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Сергей Кравцов
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