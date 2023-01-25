Образование 25 января 2023, 13:27 Учебник для старших классов с разделом о спецоперации подготовят уже в марте Глава Минпросвещения Кравцов: новый учебник истории с разделом об СВО подготовят в марте РИА «Новости»

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Новый учебник истории для старших классов с разделом о спецоперации будет готов уже в марте 2023 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопрос из зала после лекции о суверенной системе образования. Выступление в МГОУ было приурочено к Дню студенчества.

Вопрос о том, когда в российских учебниках появится информация о спецоперации, задал победитель конкурса «Учитель года России — 2022» Дмитрий Лутовинов, педагог из Московской области.

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Министр просвещения выразил надежду на то, что уже со следующего года им смогут воспользоваться в школах и пройдет повышение квалификации учителей.