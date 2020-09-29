Новый школьный учебник ОБЖ поможет детям в бытовых ситуациях

Российские школьники будут изучать основы безопасности жизнедеятельности по новому учебному пособию. Концепция была разработана под руководством директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлии Шойгу. Она рассказала об уникальности программы.

По словам Шойгу, для уроков ОБЖ специалистам удалось создать совершенно уникальную книгу. Связано это с тем, что во время работы над учебным пособием выяснилось, что нет одного готового эксперта в области безопасного поведения.

«Ни одного такого человека, который был бы одинаково компетентен в сфере безопасности в общественных местах, на транспорте, в социальной и информационной среде. А ведь это все те ситуации, в которых мы и наши дети бываем регулярно. Поэтому мы пошли по пути, когда каждый раздел представляли лучшие эксперты в той области, которую мы описывали», — пояснила директор центра.

Она добавила, что в учебном пособии 10 разделов и практически у каждого из них есть свой автор или группа авторов. При этом все они действительно являются действующими специалистами в предложенных сферах.

«Мы не пошли по пути создания этого пособия людьми, у которых педагогическая деятельность является основной, а сделали ставку как раз на экспертов в практической сфере. Вторая особенность, которая должна отличать эту книгу, — это практико-ориентированность. Мы старались помещать в эту книгу те рекомендации, которые могут быть практически реализованы», — отметила Шойгу.

По ее словам, в книге сделан акцент не на предельно опасных явлениях, а на бытовых ситуациях. Но итоговую оценку проделанной работе дадут учителя, родители и сами школьники.