Новый школьный учебник ОБЖ поможет детям в бытовых ситуациях
По словам Шойгу, для уроков ОБЖ специалистам удалось создать совершенно уникальную книгу. Связано это с тем, что во время работы над учебным пособием выяснилось, что нет одного готового эксперта в области безопасного поведения.
«Ни одного такого человека, который был бы одинаково компетентен в сфере безопасности в общественных местах, на транспорте, в социальной и информационной среде. А ведь это все те ситуации, в которых мы и наши дети бываем регулярно. Поэтому мы пошли по пути, когда каждый раздел представляли лучшие эксперты в той области, которую мы описывали», — пояснила директор центра.
Она добавила, что в учебном пособии 10 разделов и практически у каждого из них есть свой автор или группа авторов. При этом все они действительно являются действующими специалистами в предложенных сферах.
«Мы не пошли по пути создания этого пособия людьми, у которых педагогическая деятельность является основной, а сделали ставку как раз на экспертов в практической сфере. Вторая особенность, которая должна отличать эту книгу, — это практико-ориентированность. Мы старались помещать в эту книгу те рекомендации, которые могут быть практически реализованы», — отметила Шойгу.
По ее словам, в книге сделан акцент не на предельно опасных явлениях, а на бытовых ситуациях. Но итоговую оценку проделанной работе дадут учителя, родители и сами школьники.