Юлия Шойгу презентует новый школьный курс ОБЖ. Онлайн-трансляция

Новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности разработали для российских школ. Презентует обновленное учебное пособие по ОБЖ директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Школьный курс ОБЖ для учеников восьмых и девятых классов разрабатывался под научным руководством Шойгу, сообщил ТАСС. С помощью пособия учащиеся смогут научиться предвидеть опасные или чрезвычайные ситуации, а также освоят навыки грамотных действий по спасению собственной жизни и жизни окружающих.

Изменения концепции преподавания ОБЖ касаются практико-ориентированного подхода в обучении, развития методик преподавания с учетом актуальных вызовов и повышения интереса учеников к предмету.

В рамках презентации курса участники мероприятия обсудят вопросы популяризации знаний о защите жизнедеятельности и поведении в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, будут затронуты темы психологической безопасности детей в обществе, информационном пространстве и цифровой среде.

На мероприятие приглашены президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Леонид Дежурный, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД Ольга Позднякова и другие.