Калининградские школы получат 20 новых «Точек роста»

Калининградская область расширит сеть «Точек роста» в рамках федерального проекта «Современная школа». У живущих в регионе детей появится больше возможностей для качественного образования и всестороннего развития. В плюсе окажутся и педагоги.

Проект «Современная школа» входит в президентский проект «Образование», напомнил Infox. Его основная цель — дать всем юным россиянам шанс на качественное и отвечающее требованиям современности образование, где бы они ни находились.

Одним из центральных направлений проекта стали центры «Точка роста», где новый подход к обучению дополняют актуальной материально-технической базой. Новые «Точки роста» в Калининградской области открывают каждый год. Они уже есть в 53 региональных школах, что дало ученикам учиться основам промышленного дизайна, 3D-моделирования, геоинформационных и технологий виртуальной реальности.

В 2021 году на базе школ малых городов работать начнут еще 20 таких центров, где на новом уровне будут изучать биологию, химию и физику. Для педагогов «Точек роста» подготовили новые программы повышения квалификации. Их разработали в Академии Минпросвещения РФ. В помощь учителям дадут тьюторов по физике, химии и биологии.

Партнерами «Точек роста» выступают в том числе Институт живых систем БФУ имени И. Канта, Центр развития одаренных детей, Калининградский детско-юношеский центр экологии и Музей Мирового океана.