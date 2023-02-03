Образование 03 февраля 2023, 23:51 Новые правила проведения ЕГЭ введут в России Минпросвещения России представило новый порядок проведения ЕГЭ РИА «Новости»

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Минпросвещения России и Рособрнадзор разработали новый порядок проведения Единого государственного экзамена. Проект документа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — отмечено в документе.

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Участникам ЕГЭ разрешат менять перечень предметов, которые они указали в заявлении. Также можно будет поменять сроки участия в экзамене, но при наличии уважительных причин.

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Военнослужащие, которые служат по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте прохождения службы.

Также запланировано поменять дополнительную дату проведения итогового сочинения. Вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля. Порядок проведения ЕГЭ может вступить в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Учащихся 11 классов большинства школ Москвы начали по-новому готовить к Единому государственному экзамену. С 1 февраля они перешли на формат более интенсивного изучения выбранных для сдачи ЕГЭ предметов