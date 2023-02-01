Образование 01 февраля 2023, 03:47 Московские ученики 11 классов перешли на новый формат подготовки к ЕГЭ Московские ученики 11 классов с 1 февраля перешли на новый формат подготовки к ЕГЭ РИА «Новости»

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Учащиеся 11 классов большинства московских школ теперь будут по-новому готовиться к Единому государственному экзамену. С 1 февраля они перешли на формат более интенсивного изучения выбранных для сдачи ЕГЭ предметов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования столицы.

Как уточнили в департаменте, в школах города запустили пилотный проект по гибким учебным планам. Новый формат подготовки к ЕГЭ начал действовать в 407 из 500 учебных заведений. Ученики прошли базовую программу по непрофильным предметам до 1 февраля. Сейчас они приступят к более углубленному изучению предметов, выбранных для сдачи экзамена.

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Для школьников будут проводить групповые практикумы. На них ученики 11 классов будут разбирать задания ЕГЭ и отрабатывать вызывающие затруднения темы. При этом число уроков в неделю останется прежним, как и их продолжительность.

Ученики профильных и предпрофессиональных классов до конца учебного года продолжат ходить на профильные предметы в соответствии со школьной программой.