Образование 19 апреля 2023, 17:06 Новую систему высшего образования презентовали в Минобрнауки Глава Минобрнауки Фальков рассказал о трех ступенях новой системы высшего образования РИА «Новости»

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Новую систему высшего образования в России разделят на три ступени. Об этом говорилось в презентации главы Минобрнауки страны Валерия Фалькова, сообщило РИА «Новости».

Он выступил с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете. Новая система высшего образования будет разделена на базовую, специализированную ступени и аспирантуру.

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Базовое — основное высшее образование. Срок обучения составит от четырех до шести лет. Основной уровень соответствует бакалавриату или специалитету. Он нацелен на обеспечение междисциплинарного и «практико-ориентированного подходов к подготовке кадров». Более конкретные сроки обучения установят, исходя из потребностей рынка труда.

«Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)», — отмечено в презентации.

Специализированное предполагает углубленную подготовку. Оно доступно для тех, кто прошел первую ступень высшего образования. Аспирантура же станет отдельным уровнем, который будет направлен на подготовку научных и научно-практических кадров. Стать аспирантом смогут те, кто прошел базовую ступень сроком обучения не менее пяти лет или специализированное высшее образование.