Нянечка посчитала детей «маленькими мерзавцами». Теперь ее и садик проверят

В Костроме городское управление образования начало проверку после появления видео с орущей нянечкой из детского сада. На кадрах, снятых мамой одного из воспитанников, среди крика можно различить, как сотрудница называет детей мерзавцами.

«Так, маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике? Чтоб потом не было такого, что нет полотенца!» — хорошо слышно на видео.

Местное управление образования начало проверку после публикации видео, ее должны завершить к пятнице. Как рассказала «360» начальник отдела реализации программ дошкольного образования Оксана Турыгина, родители к ним с жалобами не обращались.

«В Сеть выложили не родители и не та мама, которая это снимала. На видео младший воспитатель, нянечка, если по-русски, до этого момента к этому работнику нареканий не было. Она сама многодетная мама. Это впервые такое случилось», — рассказала Турыгина.

О том, что воспитательница была опытной, «360» рассказали и родители воспитанников детского сада № 10. По словам одной из жительниц Костромы, ее сын три года назад ходил в садик и очень любил эту нянечку. Женщина отметила доброжелательность сотрудницы детсада.

По поданным K1news.ru, видео сняла мама одного из малышей в детском саду № 10 в Костроме. Она отвела ребенка в группу и решила понаблюдать, чем они занимаются. То, что происходило на завтраке, женщина сняла на видео.

Заведующая детским садом № 10 заявила ГТРК «Кострома», что нянечка «добрая и хорошая».