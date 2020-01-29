Нянечка посчитала детей «маленькими мерзавцами». Теперь ее и садик проверят
«Так, маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике? Чтоб потом не было такого, что нет полотенца!» — хорошо слышно на видео.
Местное управление образования начало проверку после публикации видео, ее должны завершить к пятнице. Как рассказала «360» начальник отдела реализации программ дошкольного образования Оксана Турыгина, родители к ним с жалобами не обращались.
«В Сеть выложили не родители и не та мама, которая это снимала. На видео младший воспитатель, нянечка, если по-русски, до этого момента к этому работнику нареканий не было. Она сама многодетная мама. Это впервые такое случилось», — рассказала Турыгина.
О том, что воспитательница была опытной, «360» рассказали и родители воспитанников детского сада № 10. По словам одной из жительниц Костромы, ее сын три года назад ходил в садик и очень любил эту нянечку. Женщина отметила доброжелательность сотрудницы детсада.
По поданным K1news.ru, видео сняла мама одного из малышей в детском саду № 10 в Костроме. Она отвела ребенка в группу и решила понаблюдать, чем они занимаются. То, что происходило на завтраке, женщина сняла на видео.
Заведующая детским садом № 10 заявила ГТРК «Кострома», что нянечка «добрая и хорошая».