В элитном московском детском саду издевались над детьми. Видео

В элитном детском саду под Троицком дошкольников запирали в темном туалете. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. Сейчас родители активно переводят детей в другие учреждения, а некоторым уже потребовалась помощь психолога. Тем временем в детсаду пообещали оштрафовать жестокого воспитателя.

Затолкать в туалет и выключить свет — это не школьный буллинг, а методы воспитания в элитном детском саду под Троицком. Светлана, мама одного из воспитанников, заставила показать администрацию учреждения записи с камер видеонаблюдения.

«Мне было очень страшно, я очень сильно испугался», — пожаловался Артем, ее пятилетний сын.

Трехъязычный детский центр Bumblebee — так называется учреждение — внешне выглядит фантастически. Месяц в нем Светлане обходился в 100 тысяч рублей. Однако теперь их придется тратить на психологов для маленького Артема.

«Он в ночи просыпался — плакал. Просто внезапно, ни с чего. Сильно плакал. Начал писаться, а самое страшное — у него сильно испортилась речь. Запинки, сильное заикание!» — рассказала Светлана.

В администрации сада все отрицают и даже обвиняют маму Артема в давлении. Директор учреждения даже встала на защиту воспитательницы. У которой, кстати, даже педагогического образования нет.

«Я пока не рассматриваю отстранение», — прокомментировала она и добавила, что воспитателя оштрафуют. Но уже после этого разговора выяснилось, что та же воспитательница снова закрыла детей в туалете, а маленького Артема избила. Об этом рассказала его мама. Поверить в это Светлана сначала не могла, а потом решила, что теперь точно доведет дело до суда.

«Мы сейчас подали заявление о возбуждении уголовного дела. И отделом по делам несовершеннолетних города Троицк производится проверка в отношении потерпевшего. Мы надеемся, что недовоспитатели, которые были в этом детском саду, работать больше не будут», — сообщила юрист Мария Золотковская.

Позже съемочная группа «360» узнала, что после всех жалоб из детского сада стали массово уводить детей. А в ближайшее время там начнется проверка. Оказалось, что работало учреждение без лицензии.