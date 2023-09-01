Образование 01 сентября 2023, 11:53 Несколько новшеств появились в российских школах с 1 сентября Начальная военная подготовка и новый учебник истории появились в школах России РИА «Новости»

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Начальная военная подготовка и новый учебник истории для старшеклассников появились в российских школах с 1 сентября этого года. Об этих и других нововведениях напомнил РБК.

Среди новшеств, которые появились в школах с этого учебного года, — возвращение серебряных медалей для выпускников. Помимо этого, образовательные учреждения смогут привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.

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В учебник истории для 11-х классов добавили блок о специальной военной операции России. Минпросвещения презентовало материалы в августе.

Также для учеников предусмотрена начальная военная подготовка. Предмет включили в федеральные образовательные программы для школ. Минпросвещения утвердило их в декабре 2022 года.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что выпускникам, получившим серебряные медали, будут начислять три дополнительных балла к результатам ЕГЭ.