Образование 30 августа 2023, 11:08 Абитуриентам с серебряными медалями будут начислять допбаллы к результатам ЕГЭ Министр Кравцов: абитуриентам с серебряными медалями будут начислять баллы к ЕГЭ РИА «Новости»

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Абитуриентам, имеющим серебряную медаль, будут начислять три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире «Соловьев Live».

«Мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — уточнил глава Минпросвещения.

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Закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать серебряные медали, президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа.

Ранее Минпросвещения опровергло информацию о том, что из ЕГЭ по литературе исключили задания по произведениям русских авторов первой половины XIX века.

Данные о том, что в материалах Единого госэкзамена якобы убрали Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других, распространил ряд СМИ.