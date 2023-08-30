30 августа 2023, 11:08
Абитуриентам с серебряными медалями будут начислять допбаллы к результатам ЕГЭ
Министр Кравцов: абитуриентам с серебряными медалями будут начислять баллы к ЕГЭ
Абитуриентам, имеющим серебряную медаль, будут начислять три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире «Соловьев Live».
«Мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — уточнил глава Минпросвещения.
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Закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать серебряные медали, президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа.
Ранее Минпросвещения опровергло информацию о том, что из ЕГЭ по литературе исключили задания по произведениям русских авторов первой половины XIX века.
Данные о том, что в материалах Единого госэкзамена якобы убрали Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других, распространил ряд СМИ.
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