Образование 25 декабря 2023, 07:08 Ненавистники ЕГЭ признали его объективность. Глава Рособрнадзора высказался об отмене экзамена Руководитель Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ стал объективным, нет замечаний и утечек Photoagency Interpress/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Единый госэкзамен с годами зарекомендовал себя как объективный и не допускающий обмана способ оценки знаний. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выступил против его отмены. Он заявил об этом РИА «Новости».

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — сказал он.

Реклама

Выступавшие против ЕГЭ, по словам Анзора Музаева, не предлагали альтернативу. Он подтвердил, что до 2013 года действительно происходили утечки и другие нарушения, но с тех пор усилили контроль и усовершенствовали механизм проведения экзамена. Глава ведомства заявил, что такой подход к проверке знаний оправдал себя.

Он предположил, что недовольство ЕГЭ связано с невозможностью, как он сказал, «зарешать» вопрос. Анзор Музаев сказал, что на эксперименты с новыми формами экзамена нет времени.

ЕГЭ не станут переводить в онлайн-формат, заявлял ранее Анзор Музаев. Он допустил, что в отдаленной перспективе экзамен начнут сдавать дистанционно, но не в ближайшие 5-10 лет.