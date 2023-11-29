Образование 29 ноября 2023, 14:12 Стало известно, когда ЕГЭ переведут в онлайн-формат Глава Рособрнадзора Музаев: в ближайшие 10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат РИА «Новости»

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В ближайшие годы Единый госэкзамен не станут переводить в онлайн-формат. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время беседы со школьниками и их родителями.

«Я не скажу, что в будущем это невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, наверное, точно мы в эту технологию не перейдем и пока даже мы не заглядываем», — процитировало его РИА «Новости».

Он отметил, что пока нет технологий, позволяющих оценить «всю полноту знаний» выпускника по стобалльной шкале так, чтобы результаты не вызвали вопросов в вузах. Музаев подчеркнул, что экзамен должен быть объективным, а существующие технологии не смогут обеспечить равные условия для всех. Если в больших городах скорость интернета, как правило, проблемой не является, то в некоторых других населенных пунктах качество Сети оставляет желать лучшего, добавил глава ведомства.

По предварительным данным, экзамены в форме ЕГЭ в 2024 году пройдут с 22 марта по 1 июля.