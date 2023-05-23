Образование 23 мая 2023, 23:08 Названы наиболее востребованные для поступления специальности Фальков: наиболее востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности Pxhere

Читать 360tv в

Самыми востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Самым популярным, конечно, по вот нашим экспертным оценкам, является все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная сама безопасность, информационные системы», — сказал министр.

Реклама

Также он добавил, что стабильно очень востребованы профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения.

В новой системе высшего образования в России сохранят четырехлетний срок обучения. В первую очередь это коснется IT-специальностей, отметил Фальков. По его словам, такую возможность сохранили сознательно. Министр пояснил, что на сегодняшний день рынок труда сложно организован, и есть запрос в том числе на четырехлетние программы подготовки. Фальков перечислил и плюсы такой системы: выпускники могут раньше выйти на рынок труда, а тот может быстрее получить квалифицированных работников в условиях дефицита.