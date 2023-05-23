Образование 23 мая 2023, 22:03 Четырехлетний срок обучения сохранят в новой системе высшего образования Фальков: четырехлетний срок обучения в новой системе высшего образования сохранят Pxhere

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Программы базового высшего образования, которые предусматривают четырехлетний срок обучения, сохранят в новой системе. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». В первую очередь это коснется IT-специальностей.

По словам Фалькова, такую возможность сохранили сознательно.

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«Понимаете, рынок труда сегодня, он сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырехлетние», — сказал глава Минобрнауки.

Он объяснил, что в этом есть свои плюсы. Например, выпускники могут раньше выйти на рынок труда, а тот может быстрее получить квалифицированных работников в условиях дефицита, отметил RT.

«Наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий. Когда для достаточно простых видов деятельности в области информационных технологий четырех лет более чем достаточно», — добавил Фальков.

Определять сроки обучения по программам высшего образования в рамках новой системы работодатели будут совместно с университетами и представителями государства.