23 мая 2023, 22:03
Четырехлетний срок обучения сохранят в новой системе высшего образования
Фальков: четырехлетний срок обучения в новой системе высшего образования сохранят
Программы базового высшего образования, которые предусматривают четырехлетний срок обучения, сохранят в новой системе. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». В первую очередь это коснется IT-специальностей.
По словам Фалькова, такую возможность сохранили сознательно.
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«Понимаете, рынок труда сегодня, он сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырехлетние», — сказал глава Минобрнауки.
Он объяснил, что в этом есть свои плюсы. Например, выпускники могут раньше выйти на рынок труда, а тот может быстрее получить квалифицированных работников в условиях дефицита, отметил RT.
«Наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий. Когда для достаточно простых видов деятельности в области информационных технологий четырех лет более чем достаточно», — добавил Фальков.
Определять сроки обучения по программам высшего образования в рамках новой системы работодатели будут совместно с университетами и представителями государства.
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