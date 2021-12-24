Назван формат обучения школьников после новогодних праздников

Российские школьники после новогодних праздников вернуться на очный формат обучения. Дистанционный формат возможен в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемической ситуацией, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается формата (обучения — прим. ред.), мы следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией», — привело слова Кравцова РИА «Новости».

На сегодня, как отметил министр, нет смысла продлевать каникулы или же использовать дистанционный формат обучения.

Решение об уходе школ на ранние каникулы из-за коронавируса каждый регион принимает сам, добавил Кравцов. Как отметил министр, Москва рекомендует уход на каникулы на два дня раньше — с 27 декабря. Это, по его мнению, не отражается на учебной программе и на содержании. Также каждый регион самостоятельно решит, станет ли выходным днем для учителей 30 декабря.

На прошлой неделе департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.