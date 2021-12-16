Школам Москвы порекомендовали уйти на зимние каникулы с 27 декабря

Московским школам порекомендовали отправить учеников на каникулы с 27 декабря. Такое решение предложили в департаменте образования и науки города.

«Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — сообщили в департаменте агентству «Интерфакс».

К итоговому решению о точной дате начала зимних каникул придут после обсуждения данного вопроса на заседании управляющих советов.

Собеседник агентства уточнил, что для школьников, посещающих начальные классы, будут организованы специальные группы, если им необходимо быть под присмотром взрослых с 27 по 30 декабря. Детские сады и колледжи продолжат работу в обычном режиме.

В департаменте подчеркнули, что продление осенних каникул школьникам стало эффективной противоэпидемической мерой, которая остановила рост заболеваемости COVID-19 среди детей. После выхода учащихся с каникул в середине ноября количество классов, закрывающихся на карантин, сильно уменьшилось.