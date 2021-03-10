Наказание за оскорбление учителей предложили ввести в России

В России предложили ввести наказание за оскорбление учителей. С такой инициативой в ходе встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщило издание «Улпресса».

Морозов предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, которая бы предусматривала привлечение к ответственности за оскорбление чести и достоинства учителей. Он сообщил, что законопроект будет подготовлен властями Ульяновской области.

Глава региона также обсудил с министром просвещения тему среднего профессионального образования. Морозов предложил сократить срок обучения в колледжах и техникумах на один год. Сейчас программы обучения в учреждениях СПО рассчитаны на три-четыре года, но для развития экономики необходимо ускорить подготовку рабочих кадров, отметил он.

Министерство науки и высшего образования РФ между тем занялось проработкой вопроса о возможности оформления образовательного кредита через портал госуслуг.