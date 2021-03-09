Оформить кредит на образование можно будет на сайте госуслуг

Минобрнауки России занялось проработкой возможности оформления образовательного кредита через портал госуслуг. Это следует из доклада о реализации плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 год за 2020 год.

«В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки РФ, заемщика, банка и ООВО, а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что ЕПГУ — это Единый портал государственных и муниципальных услуг. А ООВО является образовательной организацией высшего образования.

В начале марта стало известно, что функционал портала госуслуг предложили расширить. На сайте могут появиться сведения из реестра микрофинансовых организаций. Это облегчит жизнь как простым людям, так и компаниям. С инициативой выступило Минэкономразвития. Сейчас за доступом к этим данным нужно обращаться лично. Кроме того, ведомство предложило через «Госуслуги» сообщать самозанятым россиянам о кредитно-гарантийной поддержке. Проект уже внесли на рассмотрение правительства.