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    09 марта 2021, 15:37

    Оформить кредит на образование можно будет на сайте госуслуг

    Анастасия Калинина

    Минобрнауки России занялось проработкой возможности оформления образовательного кредита через портал госуслуг. Это следует из доклада о реализации плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 год за 2020 год.

    Оформить кредит на образование можно будет на сайте госуслуг

    «В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки РФ, заемщика, банка и ООВО, а также созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ», — говорится в тексте.

    В ведомстве отметили, что ЕПГУ — это Единый портал государственных и муниципальных услуг. А ООВО является образовательной организацией высшего образования.

    В начале марта стало известно, что функционал портала госуслуг предложили расширить. На сайте могут появиться сведения из реестра микрофинансовых организаций. Это облегчит жизнь как простым людям, так и компаниям. С инициативой выступило Минэкономразвития. Сейчас за доступом к этим данным нужно обращаться лично. Кроме того, ведомство предложило через «Госуслуги» сообщать самозанятым россиянам о кредитно-гарантийной поддержке. Проект уже внесли на рассмотрение правительства.