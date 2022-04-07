Следующий год в России планируют объявить Годом педагога и наставника

В России 2023 год планируется объявить Годом педагога и наставника. Такой указ разработало Минпросвещения России. Документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Если разработанный документ утвердят, правительству необходимо будет разработать план мероприятий, а также создать специальный комитет. Сделать все это необходимо будет в течение трех месяцев.