Москалькова предложила пересчитать стоимость очного обучения в университетах из-за ковида

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что с переходом студентов на дистанционку необходимо пересчитать оплату стоимости за очную форму обучения в университетах. Он также отметила, что больше половины школьников тоже учатся онлайн.

Ознакомиться с полной версией доклада Татьяны Москальковой можно на официальном сайте уполномоченного по правам человека.

«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», — говорится в тематическом докладе.

Кроме того, согласно данным, которые Москалькова привела в своем докладе, 66% школьников учатся онлайн с учителями, а 25% осваивают учебный материал абсолютно самостоятельно. Половина опрошенных считает, что сейчас процесс обучения организован плохо.

Накануне студенты МГУ решили потребовать пересмотреть расценки на обучение из-за перехода на дистанционные занятия.