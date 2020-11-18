СМИ: студенты МГУ решили получить скидку на обучение из-за дистанционки

Telegram-канал сообщил, что учащиеся приняли решение подать в суд после онлайн-конференции студентов МГУ и членов адвокатской палаты города Москвы. Молодые люди надеются, что коллективным иском добьются скидки на обучение.

В иске сказано, что из-за весенних ограничений у студентов не было возможности посещать библиотеки, лично общаться с преподавателями, выполнять в полной мере лабораторную и практическую работу. Преподаватели, по мнению студентов, тоже были не готовы к дистанционному обучению, «в связи с чем дистанционные занятия превращаются в систему самообразования». Кроме того, не раз фиксировались технические сбои.

В договорах студентов сказано, что обучение должно быть очным. В связи с этим контрактники просят вернуть им часть денег за весенний и осенний семестры.

Стоимость годового обучения, по данным приемной комиссии МГУ на 2019 год, начинается от более чем 240 тысяч рублей и доходит до 570 тысяч рублей. Всего в МГУ учатся свыше 38 тысячи человек. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, 20% из них — на платной основе.

Московские и петербургские вузы в ноябре вновь перешли на дистанционный формат обучения из-за угрозы коронавируса. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил временно не брать оплату со студентов за общежитие.