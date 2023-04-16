16 апреля 2023, 14:19
ЕГЭ по истории дополнят заданиями об СВО
Рособрнадзор анонсировал задания по СВО в ЕГЭ по истории
Темы, связанные со спецоперацией на Украине, включат в задания ЕГЭ по истории после того, как обновленные учебники дойдут до всех российских школ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, <…> будут включены задания на проверку изученного материала», — уточнили в ведомстве.
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В Рособрнадзоре обратили внимание, что ЕГЭ по истории скорректируют с учетом новых вопросов.
Учебник истории с разделом об СВО планируют сделать доступным для учащихся 10–11-х классов уже в этом году. Массово он появится в школах в 2024–2025 году.
Активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков раскрыл главные недостатки ЕГЭ. По его мнению, это большой стресс для детей. Эксперт счел, что инициативы с новыми видами экзаменов лишь ухудшат ситуацию.
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