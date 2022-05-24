Минпросвещения поддержало переход на специалитет в вузах

Основным форматом подготовки будущих специалистов в российских вузах может стать специалитет. В Минпросвещения заявили о готовности сотрудничать с Минобрнауки в этом направлении.

Профессиональное сообщество с подачи министерства уже сформировало программу «Ядро высшего педагогического образования», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ней описаны единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров. Опирается программа именно на специалитет.

«Отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране», — подчеркнули в Минпросвещения.

«Ядро» планируют внедрить в педагогические вузы с 1 сентября 2022 года.

Специалитет в педагогической высшей школе долгие годы был классическим и проверенным форматом: будущие педагоги получали предметные знания в полном объеме, а сама программа наполнялась актуальными и соответствующими вызовам времени навыками.

После перехода на Болонскую систему по модели «бакалавриат — магистратура» специальности исчезли, как и указание на конкретную квалификацию. В Минпросвещения указали на возникшие в связи с этим определенные трудности на рынке труда. С конкретной профессией «учитель предмета» квалификацию «бакалавр/магистр педагогического образования» соотнести было нельзя.