Заслуженный учитель Ямбург заявил о необходимости бакалавриата в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от системы бакалавриата. В замен он предложил вернуть пятилетнее обучение — специалитет. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук и академик РАО Евгений Ямбург подчеркнул, что бакалавриат оправдал себя. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист подчеркнул, что необходимости полностью переходит на специалитет нет. Каждая программа рассчитана для определенных профессий.

«Например, студент учился и получил специальность при классе химии, но это бакалавриат, он может поступать в магистратуру, он может быть и углубление химии, а может быть совершенно другое направление, например, управление, то есть он хочет быть завучем, директором школы и так далее. Это позволяет ему сохранить и предметные навыки, и получить дополнительные компетенции», — заметил Ямбург.