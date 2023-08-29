Минпросвещения опровергло новость об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе | 360°

Образование 29 августа 2023, 15:49 Минпросвещения опровергло новость об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе Минпросвещения опровергло изменения в программе ЕГЭ по литературе Pixabay

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Информация об исключении из заданий Единого государственного экзамена по литературе произведений русских авторов первой половины XIX века не соответствует действительности. Об этом сообщили в в пресс-службе Минпросвещения.

СМИ начали распространять информацию, что в материалах ЕГЭ по литературе убрали таких авторов, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь и других. Однако все новости оказались ложными.

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«Распространенная ранее информация об исключении произведений <...> из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — процитировал сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что авторы заданий не исключали ни одного произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков из экзаменационной программы.

Ранее на информацию об исчезновении из ЕГЭ произведений некоторых русских авторов отреагировали в Рособрнадзоре. В пресс-службе отметили, что изменения в экзамене по литературе связаны с новыми стандартами образования. Так, творчество XIX века школьники изучают в 5-9-х классах, а в 10-11-х классах у детей появляется литература начала XXI веков.