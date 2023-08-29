Общество 29 августа 2023, 09:08 Рособрнадзор разъяснил изменение ЕГЭ по литературе Рособрнадзор: ЕГЭ по литературе изменили из-за новых программ образования РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рособрнадзор объяснил изменения в ЕГЭ по литературе новыми стандартами образования, по которым произведения русских классиков, написанные до середины XIX века, школьники изучают в 5-9-х классах, а в 10-11-х классах в фокусе уже литература второй половины XIX — начала XXI веков. Это разделение отражено в ОГЭ и ЕГЭ, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 2024 года обновили с учетом утвержденных Минпросвещения федеральных государственных образовательных стандартов, а также федеральных образовательных программ.

Реклама

«Образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Так, знание литературных произведений, написанных до первой половины XIX века, проверяется на ОГЭ. При этом кодификатор ЕГЭ отражает перечень произведений, изучающихся в 10-11-х классах.

«Но это не значит, что знание Пушкина уже не понадобится на ЕГЭ», — предупредили в пресс-службе.