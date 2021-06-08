Создание цифрового портфолио для школьников в Минпросвещения назвали необязательным

В России не собираются вводить обязательное цифровое портфолио для школьников. Решение о том, в каком оно будет виде, оставили за семьей.

Директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Павел Кузьмин уточнил информацию в эфире телеканала «Россия 24». «Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется», — подчеркнул он. Кузьмин добавил, что семья каждого ребенка будет решать самостоятельно — либо вести цифровое портфолио, либо по-прежнему накапливать бумажные дипломы. Ранее СМИ писали о цифровом профиле как об обязательной составляющей цифровой образовательной среды. Эксперимент по работе с ним якобы запланирован до конца 2022 года. Информацию будут черпать из текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.