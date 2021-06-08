Школьникам в России могут сформировать цифровое портфолио

Российским школьникам создадут цифровое портфолио, сообщил «Коммерсант». В нем будут фиксироваться все достижения ученика. Цифровой профиль станет обязательной составляющей цифровой образовательной среды.

Эксперимент по работе с цифровым профилем будет проводиться до конца 2022 года. В нем будут сведения, которые нужны в рамках образовательного процесса. Система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем, чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках.

Однако некоторые IT-эксперты сомневаются в целесообразности создания структуры с таким количеством данных, поскольку в случае утечки, такие сведения могут использоваться против детей. При этом и стоимость создания такой системы может оказаться запредельной и непосильной для российских регионов, вплоть до миллиарда рублей.