Минпросвещения и ТikТоk запустили конкурс ко Дню учителя

Минпросвещения РФ и соцсеть TikTok запускают конкурс в преддверии Дня учителя. Принять участие могут педагоги со всех уголков страны. Среди них разыграют ценные призы — три смартфона Apple iPhone 13. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы принять участие в конкурсе, педагогам нужно снять и выложить в TikTok короткие познавательные ролики с хештегом #УчителяТикТок.

Заявить о себе на многомиллионную аудиторию могут как учителя школ, так и преподаватели вузов и колледжей. Нужно лишь завести аккаунт на платформе.

К просветительскому челленджу уже присоединились участники конкурсов «Учитель года» и «ТопБЛОГ», преподаватели центров дополнительного образования, молодые специалисты. К ним примкнули и популярные блогеры.

Члены жюри, в состав которого войдут представители TikTok и Минпросвещения, оценят участников в трех номинациях: «Самый креативный учитель», «Лучший познавательный видеоролик» и «Учитель — открытие». Конкурс будет проходить с 5 октября по 5 ноября.

А тем временем в США школьники устроили в TikTok челлендж под названием «Дай пощечину учителю». Удивительно, но некоторые педагоги призвали своих коллег принять в этом участие.