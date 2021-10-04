Американские школьники устроили флешмоб из пощечин учителям в TikTok

Школьники из США объявили на платформе TikTok челлендж под названием Slap a Teacher Challenge, что переводится как «Дай пощечину учителю». Условия просты — нужно ударить своего преподавателя по лицу и снять это на видео. Этот флешмоб продлится весь октябрь.

По какой причине выбрана именно эта тема для видео, не объясняется. Однако он уже пользуется успехом у американцев. Под хештегом #slapateacherchallenge уже можно найти несколько видео, где ученики пытаются ударить учителей.

В одном из роликов школьница стоит за спиной учителя, сидящего за столом, в какой-то момент она дала ему подзатыльник.

Некоторые учителя оказались не в обиде на учеников и шутливо в Сети призвали коллег принять участие в испытании.

Однако пользователи Twitter не оценили идею подростков. Некоторые из них отметили, что скоро челлендж могут переименовать в «Попади в тюрьму».

Ранее стало известно, что школьники из старшей школы Park Hill South в штате Миссури создали петицию, в которой призвали вернуть рабство.