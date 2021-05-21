Минобрнауки предложило добавить в диплом об образовании QR-коды

В Минобрнауки решают вопрос об использовании QR-кодов в документах об образовании и квалификации. Предполагается, что это позволит работодателям иметь быстрый доступ к портфолио выпускника.

«В дополнение министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников», — передал ТАСС слова замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

Он также сообщил, что в министерстве подготовили предложение по по формированию цифрового профиля компетенций и достижений россиянина. Туда будут включены только документально подтвержденные достижения.

Речь идет о достижениях в спорте, дипломах с отличием об имеющемся образовании, о волонтерской деятельности, участии в школьных олимпиадах. Этот перечень будет учитываться при приеме на обучение в магистратуру, аспирантуру и устанавливается организацией самостоятельно в правилах приема.

В начале апреля более 60 подмосковных школьников получили дипломы на Всероссийской олимпиаде.