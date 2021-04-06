Более 60 подмосковных школьников получили дипломы на Всероссийской олимпиаде

Подмосковные ребята активно участвуют в испытаниях Всероссийской олимпиады школьников. Дипломы уже получил 61 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Ребята уже продемонстрировали свои знания по химии, экономике, французскому языку, истории, праву и физике. В копилке Подмосковья пока 61 диплом: 12 победителей и 49 призеров», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что в этом году на заключительном этапе олимпиады регион представят 423 школьника. Участники пройдут испытания по 24 предметам.

«Ребята показывают достойные результаты, верю в их успех. Испытания продолжаются, желаю удачи нашим школьникам», — сказала Каклюгина.

Министр рассказала, что участники и победители олимпиады получат выплаты больше тех, что были раньше.

«Школьники, которые принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, с этого года будут получать по 100 тысяч рублей, призеры этого этапа — по 300 тысяч рублей, а победители — по 500 тысяч рублей», — заявила Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что раньше выплаты получали только призеры и победители — 100 и 200 тысяч рублей соответственно.