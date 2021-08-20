Минобрнауки объяснил правила обязательной вакцинации учителей

Решение об обязательной вакцинации от коронавируса преподавателей вузов принимается на уровне регионов. С таким заявлением выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Для преподавателей ситуация зависит от субъекта (федерации — прим. ред.), от решения главного санитарного врача (субъекта — прим. ред.). Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты, как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели», — отметил Фальков в интервью телеканалу «Россия 24».

Так глава Минобрнауки ответил на вопрос о том, будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для сотрудников вузов.

Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию для продолжения обучения, рассказали ранее в Минобрнауки. В пресс-службе ведомства добавили, что специалисты уже разработали правила, по которым иностранцы будут приезжать в Россию на учебу в вузах. Этот алгоритм утвердят в ближайшее время.