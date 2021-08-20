Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию на учебу

Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщили в Минобрнауки.

«Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ведомства.

В пресс-службе добавили, что специалисты уже разработали правила, по которым иностранцы будут приезжать в Россию на учебу в вузах. Этот алгоритм утвердят в ближайшее время.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в России нет требований об обязательной вакцинации студентов от коронавируса. Это дело добровольное, а иностранцы могут привиться за деньги. Министр добавил, что высшие учебные заведения могут организовать вакцинацию иностранных студентов от SARS-CoV-2 за внебюджетные деньги. Минобрнауки уже разослало эту рекомендацию вузам страны.