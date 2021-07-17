Минобрнауки изменит порядок поступления в вузы

В 2022/23 учебном году будет изменен порядок поступления в вузы. Минобрнауки подготовило соответствующий проект документа, который сейчас проходит стадию публичного обсуждения. Предполагается изменить порядок дистанционной подачи документов, прохождение вступительных экзаменов, выпускникам коллежей могут разрешить отказаться от сдачи ЕГЭ.

Полный текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 15 июля. Он состоит из 28 пунктов, сообщила газета «Известия». При поступлении предложено учитывать самый высокий результат, составляющий не менее установленного минимального количества баллов.

При подаче документов онлайн основную роль будет играть не документ об образовании, а сведения о нем в Федеральном реестре.

Несовершеннолетним абитуриентам разрешат самостоятельно подавать заявление о поступлении без письменного согласия родителей или опекунов.

Член комиссии по развитию науки и образования, председатель региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников» Роман Дошинский заявил изданию, что грядущие перемены считает позитивным явлением. Деятельность вузов в период приема документов сложно контролировать.

«Тем более что абитуриентов больше, чем мест, которые есть у вуза. Эта проработка правил позволяет умерить аппетиты вузов и прояснить положение студентов», — уточнил он.

Предложенные изменения предоставят больше возможностей абитуриентам. Особенно эксперт отметил возможность отказаться от сдачи ЕГЭ, что очень важно для абитуриентов после колледжей или давно закончивших школу.

Вузы получат право вводить дополнительные испытания. Однако порядок проведения их в проект не прописан, что позволит использовать их в интересах высших учебных заведений.

«Это не очень хороший симптом, потому что ЕГЭ задумывался для того, чтобы быть единым экзаменом — абитуриент старается один раз, потом он еще несколько раз старается в зависимости от дополнительных испытаний, которые вуз установил», — отметил Дошинский.

Минобрнауки предложило расширить время основного этапа зачисления — он может продлиться с 3 по 9 августа.