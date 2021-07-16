Абитуриентам в России предложат выбрать, по каким экзаменам поступать в вузы

Абитуриентам вузов в России предложат выбирать, по баллам за какой экзамен их будут зачислять. Среди вариантов — результаты ЕГЭ, общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

Новый проект приказ опубликован на сайте Минобрнауки. Он предполагает сразу несколько обновлений, которые коснутся поступления в учреждения высшего образования. При подаче документов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» предлагают разрешить не загружать сам документ, а только вписывать о нем основную информацию.

Абитуриенты смогут выбрать самый высокий балл из всех результатов — ЕГЭ, общеобразовательные экзамены или испытания на базе профессионального образования.

В Минобрнауки предлагают расширить время основного этапа зачисления — он может продлиться с 3 по 9 августа.

Сейчас проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Россиянам предлагают ознакомиться с текстом, обсудить его и предложить свои идеи.

Приемные кампании в российских вузах в самом разгаре. В МГОУ предлагают абитуриентам выбор из 142 программ. Определиться помогают педагоги.