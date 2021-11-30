МГОУ расскажет абитуриентам о преимуществах обучения в вузе 18 декабря

День открытых дверей пройдет 18 декабря в Московском государственном областном университете. На мероприятии своим опытом с абитуриентами поделятся студенты и выпускники вуза.

Абитуриенты, которые пока только интересуются МГОУ, смогут познакомиться с ребятами, которые уже успешно учатся в университете, а также пообщаться с представителями понравившегося факультета, поучаствовать в профориентационных мастер-классах, посмотреть лекционные аудитории и узнать о том, какие преимущества у них будут, если они выберут МГОУ для обучения.

Для абитуриентов, которые хотят в совершенстве овладеть иностранными языками, будет интересна возможность получения двойных дипломов. У МГОУ есть вузы-партнеры во Франции, Китае, Германии, Италии, Чехии, Индии и Иране.

Старшеклассники, которые хотят стать юристами и экономистами, уже после 1-го курса смогут пройти стажировку в крупных государственных учреждениях и ведомствах.

Факультет естественных наук МГОУ готовит специалистов в наиболее востребованных в современном обществе направлениях — химии и экологии. Еще во время обучения выпускники начинают работать в научных лабораториях и центрах.

Факультет технологии и предпринимательства занимается подготовкой специалистов в области 3D-технологий и робототехники, а физико-математический факультет позволяет стать профессионалом в нанотехнологиях.

Московский областной университет будет интересен и абитуриентам, которые мечтают заниматься наукой. Студенты и магистранты вуза ежегодно становятся победителями всероссийских конкурсов. Недавно стало известно, что трое студентов МГОУ вошли в число лучших молодых ученых Подмосковья. Это Никита Паращук, Арина Чепрасова и Анна Шубина. А студент 4-го курса факультета истории, политологии и права Дмитрий Калинин вошел в число 200 лауреатов всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и получил премию в размере одного миллиона рублей.

15 факультетов Московского государственного областного университета постоянно совершенствуют и адаптируют свои программы обучения под запросы современного рынка труда, добавили в пресс-службе МГОУ.