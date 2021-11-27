Альма-матер звезд спорта. Факультет физической культуры МГОУ отметил 75-летие

Факультет физической культуры МГОУ отметил 75 лет со дня основания. Из его стен вышли 33 чемпиона Олимпийских игр и более 100 призеров чемпионатов мира, Европы и всемирных универсиад.

Все они вписали свои имена золотыми буквами в историю мирового спорта. На факультете физической культуры МГОУ учились «железная леди» Нина Пономарева, легенды мирового хоккея: Александр Якушев и Александр Рагулин, Виталий Давыдов и Валерий Васильев.

«Каждый факультет славится своими выпускниками и факультет физической культуры подготовил замечательную плеяду выпускников, которые обеспечивают лидерство нашей страны в мире и мы очень гордимся этим и ставим большие планы на будущее», — отметила ректор МГОУ Елена Певцова

Чемпионов вуз выпускает и сейчас. Ведущие футболисты сборной России — студенты или выпускники МГОУ.

«Продолжаем славные традиции. Большая научная школа создана под руководством Юрия Дмитриевича Железняка, заслуженного тренера по волейболу России и СССР. У нас работают преподаватели, по учебникам которых учится вся страна и ближнее зарубежье. Поэтому конечно гордимся факультетом», — подчеркнула декан Ирина Кулишенко.

Поздравить факультет с юбилеем на торжественный концерт пришли выпускники разных лет. На встрече они вспомнили свои счастливые студенческие годы.

«Учеба в этом университете — это незабываемое время. Вспоминаю с ностальгией и постоянно посещаю все мероприятия моего вуза», — заявил заместитель директора Спортивной школы олимпийского резерва № 46 Каха Берулава.

На праздновании юбилея факультета физкультуры МГОУ подписал меморандум о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России и фондом Олега Бойко «Параспорт». Документ позволит членам паралимпийских сборных получить качественное высшее образование.

«Для наших ребят это очень важно потому что они сегодня, как и олимпийцы очень много тренируются и такой нет возможности системно повышать свой уровень. А они все конечно после окончания спортивной карьеры хотели бы остаться в спорте. В разном качестве — организаторов, тренеров. И мы надеемся, что данное соглашение нам поможет реализовать их желания», — пояснил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Это первый образовательный проект в России такого рода. Обучение паралимпийцы смогут начать уже в начале следующего года.