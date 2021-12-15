Матвиенко пожалуется правительству на министра просвещения

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр просвещения Сергей Кравцов пытался оказать давление на СФ, чтобы принять закон «с ошибкой» об использовании верифицированных онлайн-платформ. Как написал ТАСС, Матвиенко пожалуется в правительство на странную позицию Кравцова.

Председатель Совфеда подчеркнула, что для руководителя такого уровня министр выбрал ненормальный стиль. Она пообещала проинформировать кабмин о том, что так действовать недопустимо.

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения <…> Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые», — сказала она на пленарном заседании.

Ранее Совет Федерации отклонил закон об образовании, предусматривающий использование для обучения школами верифицированных онлайн-платформ, электронных учебников и образовательные ресурсы, включенные в государственный перечень. Матвиенко 10 декабря сказала, что во втором чтении вычеркнули два слова в законе, где речь шла о дистанционном обучении, что концептуально поменяло документ.