Образование 23 декабря 2022, 16:41 Курс по основам военной подготовки появится в российских вузах Минобрнауки сообщило, что в российских вузах начнут преподавать основы военной подготовки Pxhere

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Основы военной подготовки начнут преподавать в вузах России. Об этом сообщили на сайте Минобрнауки.

Модуль по основам военной подготовки разработали вместе с Минобороны.

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«[Модуль] направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы», — сказали в Минобрнауки.

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Курс поможет студентам подготовиться к военной или другой государственной службе. Модуль сформирует знания, которые могут понадобиться при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и разных конфликтов.

Учащиеся будут изучать основы тактической и медицинской подготовки, правовую базу прохождения военной службы, строевую подготовку и другие направления.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов накануне утвердил новую образовательную программу. В школах страны также появится начальная военная подготовка. Ее будут преподавать на уроках ОБЖ. Также ученикам расскажут о специальной военной операции в рамках школьного курса истории.