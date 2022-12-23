23 декабря 2022, 16:41
Курс по основам военной подготовки появится в российских вузах
Минобрнауки сообщило, что в российских вузах начнут преподавать основы военной подготовки
Основы военной подготовки начнут преподавать в вузах России. Об этом сообщили на сайте Минобрнауки.
Модуль по основам военной подготовки разработали вместе с Минобороны.
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«[Модуль] направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы», — сказали в Минобрнауки.
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Курс поможет студентам подготовиться к военной или другой государственной службе. Модуль сформирует знания, которые могут понадобиться при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и разных конфликтов.
Учащиеся будут изучать основы тактической и медицинской подготовки, правовую базу прохождения военной службы, строевую подготовку и другие направления.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов накануне утвердил новую образовательную программу. В школах страны также появится начальная военная подготовка. Ее будут преподавать на уроках ОБЖ. Также ученикам расскажут о специальной военной операции в рамках школьного курса истории.
Вузы
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