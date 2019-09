Культурный список для школьников с Queen и Beatles оказался ошибкой

Замминистра культуры Алла Манилова заявила, что список культурных нормативов для школьников, в который вошли рок-группы Queen и Beatles был опубликован по ошибке, так как документ не был согласован ведомством. Ее слова приводит Telеgram-канал «Подъем».

Чиновница сообщила, что сотрудники ведомства допустили «колоссальную ошибку». Он арифметически соединили мнения экспертов, которые не обсуждались, и решили их опубликовать.

«Министр не в курсе, я не в курсе. Глуповатая получилась история в том смысле, что от имени министерства культуры предлагается некая цензура как учреждений, так и всей мировой культуры. Я не знаю человека, который бы взялся за такую задачу. Все хотели сделать доброе дело. Хороший был посыл», — подчеркнула Манилова.

Впрочем, она добавила, что сама идея культурных нормативов заслуживает внимания. Замминистра подтвердила, что государство обязано думать о доступе к культуре, и начинать должно с детства.

Речь идет об опубликованном Минкультом в середине сентября «Культурном нормативе для школьников». В нем сведены рекомендации для учащихся.

В частности, старшеклассникам предложены для ознакомления композиции All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen, Smells like teen spirit группы Nirvana, песни Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.