Песни The Beatles, Queen и Nirvana внесли в список для школьников

«В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов по направлению «Зарубежная музыка» вошла композиция группы Queen Bohemian rhapsody, — сказано на сайте Минкультуры РФ.

Кроме нее, в список для учеников старших классов вошли такие зарубежные группы, как Pink Floyd с композицией Money, Nirvana с песней Smells like teen spirit, ABBA с Dancing queen и The Beatles с All you need is love.

Проект собирает особый список произведений, которые рекомендуется изучить, по семи различным направлениям: музыка, архитектура, изобразительное искусство, литература, театр, кинематограф и народное творчество. Его цель — определить в каждом из направлений те произведения, которые считаются лучшими в российской и мировой культуре. Составленный список предоставят школьникам, которые смогут в зависимости от собственных предпочтений выбрать то, что будут изучать.

Проект направлен на то, чтобы дать школьникам возможность познакомится с лучшими образцами в каждом из семи направлений. Подчеркивается, что участие для учеников строго добровольное.