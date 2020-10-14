Кружки для детей в Москве не будут работать до 1 ноября

Мэр Сергей Собянин заявил, что детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования в Москве не будут работать с 19 октября по 1 ноября. Это связано с риском распространения коронавируса в столице.

«Для сокращения количества контактов учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут», — написал мэр в своем блоге.

Также он рассказал о том, что школьники 6-11-х классов будут находиться на дистанционном обучении до начала ноября. Младшеклассники и пятиклассники же вернутся в учебные заведения 19 октября. Их транспортные карты разблокируют. Однако у остальных учебников бесплатный проезд работать не будет.

Для защиты учителей старшего возраста и тех, кто страдает от хронических заболеваний, в некоторых классах введут новый формат преподавания — тьюторство. Временно уроки будут проводить студенты и выпускники педагогических вузов. Учителя же будут им помогать в дистанционном формате. Эту группу преподавателей решено вакцинировать в первую очередь.

Собянин подчеркнул, что эти нелегкие решения власти вынуждены были принять из-за сложной эпидемической ситуации в Москве. Российская столица является лидером по числу заболеваний COVID-19 в России. Последние несколько дней суточный прирост составляет более четырех тысяч человек.