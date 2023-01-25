Образование 25 января 2023, 12:37 Кравцов назвал ключевой целью украинского образования антироссийскую пропаганду Глава Минпросвещения Кравцов: в школах Украины шла антироссийская пропаганда РИА «Новости»

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что знаком с украинской системой образования. По его словам, ее ключевыми задачами являются антироссийская пропаганда и подготовка рынка рабочих. Этими мыслями он поделился во время выступления перед студентами и педагогами МГОУ.

«Киевский режим. Я проехал много городов, посмотрел учебники. Та система образования, которая была, какие задачи были у нее? Антироссийская пропаганда, противопоставление двух братских народов. Второе — формирование фактически незнания, рынка рабочих. Преподавания математики, физики, химии не было в украинских школах», — заявил он.

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По его словам, школьники играли на уроках. Да, это было увлекательно, но фундаментальных знаний они не получали. Кравцов подчеркнул, что еще одной задачей украинской системы образования стало формирование рабочих кадров для Германии и Польши.

Министр в начале своего выступления в вузе поздравил учащихся с Днем студенчества. Он поблагодарил тех молодых людей, которые решили получить педагогическое образование. Кравцов подчеркнул важность работы учителей в формировании мировоззрения человека.