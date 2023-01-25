Образование 25 января 2023, 12:12 Кравцов поздравил российских студентов с праздником Министр просвещения Кравцов поздравил студентов с их праздником РИА «Новости»

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Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил учащихся с Днем студенчества, который отмечается 25 января. Он отдельно поблагодарил студентов педагогических вузов, которые выбрали профессию учителя.

«Президент неоднократно говорил, буквально на днях подтвердил, что профессия учителя — одна из самых значимых, самых важных на земле. От учителя во многом зависит формирование мировоззрения гражданина. <…> От системы образования, от учителя очень многое зависит», — отметил министр, выступая в МГОУ перед педагогами и студентами.

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Сергей Кравцов добавил, что Россия столкнулась с «беспрецедентными вызовами», но успешно справляется с ними. Против нее развернули «информационную, физическую» войну. Министр пообещал подробнее затронуть эту тему во время выступления. В целом же оно будет посвящено развитию системы образования.